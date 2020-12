Polizisten finden in Großengottern umgefahrenes Verkehrszeichen

Großengottern. In der Nacht zu Montag entdecken Polizisten in der Mühlhäuser Straße, an der Einmündung zum Wertinger Weg, ein umgefahrenes Verkehrszeichen. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle bereits unerlaubt verlassen. Durch die Kollision wurde das Schild verbogen und aus der Halterung gerissen. Der Unfall ereignete sich laut Polizei zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 2 Uhr.

Wer den Unfall bemerkt hat oder Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer: 03601/4510 zu melden.