Präsente zum Muttertag

Mühlhausen. Sudetendeutsche Heimatfreunde gratulieren Müttern und übergeben Mitgliedsfrauen Präsente.

Anlässlich des Muttertags überreichen die Sudetendeutschen Heimatfreunde Müttern und Mitgliederfrauen am Dienstag, 11. Mai, von 10 bis 12 Uhr, ein Präsent. Vorsitzender Horst Müller übermittelt herzliche Glückwünsche. Die Tradition aus dem ehemaligen Sudetenland, den Muttertag würdevoll zu begehen, werde somit fortgesetzt. Die Übergabe findet im Büro der Sudetendeutschen Landsmannschaft am Lindenbühl 28/29 in Mühlhausen statt.