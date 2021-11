Arved Danz und Sigrun Nobis-Dietzel sind stolz auf den zweiten Preis im Mühlhäuser Bauherrenwettbewerb. Sie haben das Haus in der Jakobistraße 17 saniert.

Preis für die Sanierung in Mühlhausens Jakobistraße

Mühlhausen. Warum eine Sanierung der Kiliani-Projektgesellschaft in der Mühlhäuser Innenstadt als besonders gelungen angesehen wird.

Der zweite Preis im Mühlhäuser Bauherren-Wettbewerb wurde am Donnerstagabend an die Kiliani-Projektgesellschaft übergeben. Sie hatte das Haus in der Jakobistraße 17 bis zum Sommer vergangenen Jahres umfangreich saniert.

Hinter der Projektgesellschaft stehen die Namen Arved Danz, Sigrun Nobis-Dietzel und Andreas Formann von der Mühlhäuser Bauhütte, einem Architekturbüro in der Felchtaer Straße.

Mehr als ein Jahr lang habe man das Haus saniert. Entstanden sind sieben Eigentumswohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 600 Quadratmeter. Die Wohnungen seien schnell verkauft gewesen sagt Danz. Die Käufer kamen nahezu aus dem gesamten Bundesgebiet, nicht allerdings aus Mühlhausen. Sie haben die Wohnungen vermietet. „Mittelgroße Städte in Deutschland werden immer beliebter für Investoren“, sagt Arved Danz.

Das Haus an der Jakobistraße 17 stand jahrelang leer. Es gab verschiedene Eigentümer seit 1990, die allerdings immer wieder ein Sanierungsvorhaben verwarfen. Zu DDR-Zeiten war darin die „Jugendmode“ untergebracht.

Von der Felchtaer Straße aus zu sehen ist ein Holzbau, der als Unterstellmöglichkeit für PKW dient. Bürgermeisterin Beate Sill (parteilos) würdigte bei der Preisübergabe diese Formen des modernen Wohnens in alten Gemäuern mit grünem Innenhof und der Nähe zum Stadtzentrum.

Dotiert ist der Bauherrenpreis mit 2000 Euro.

Der erste Preis in diesem Wettbewerb wird in der kommenden Woche an Guido Eckart vergeben, der die Kugelleichsmühle Hinterm Neuen Brunnen saniert hat.

Ziel der Vergabe des Bauherrenpreises ist es, die weitere Stadt- und Ortsteilsanierung zu unterstützen und in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken sowie Heimatgefühl, Eigeninitiative und Bürgerengagement zu fördern.