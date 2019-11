Einen Landesmeistertitel und einen zweiten Platz gewannen die Züchter des Vereins Kanaria 1898 Mühlhausen bei den Landesmeisterschaften des Deutschen Kanarienbundes, die am Wochenende im Haus Vogtei in Oberdorla ausgetragen wurden.

Landesmeister wurde der Oberdorlaer Manfred Breitbarth. Der 70-Jährige züchtet seit zwei Jahrzehnten Pfirsichköpfchen. Das seien keine Modevögel, eher welche für Liebhaber – klein, aber trotzdem nicht zerbrechlich. Als er, der als selbstständiger Handwerker unterwegs war, vor Jahren beruflich kürzer trat, intensivierte er das Hobby und kümmert sich mittlerweile um neun Volieren und ebenso viele Brutboxen.

Zwischen den verschiedenen Vogelarten umher flattert die Flarchheimerin Margita Götze-Herz. Vor gut drei Jahrzehnten habe sie mit Pracht- und Zebrafinken begonnen, derzeit sind es die Regenbogen-Wellensittiche, die ob ihrer Farbenpracht ihr Herz erobert haben. Man müsse sein Spektrum wechseln – um die eigene Motivation hochzuhalten, aber auch um die Wünsche der Käufer zu bedienen.

Margita Götze-Herz aus Flarchheim wurde mit ihren regenbogenfarbenen Wellensittichen Zweite der Landesmeisterschaft. Foto: Claudia Bachmann

Götze-Herz wurde mit ihren regenbogenfarbigen Sittichen Zweite der Landesmeisterschaft. Sie gehört, wie auch Breitbarth, dem Gastgeberverein an. Der ist einer von nur noch einer handvoll in Thüringen und zählt derzeit zehn Mitglieder.

Nachwuchs für die Vereinsarbeit zu gewinnen, das sei ein großes Problem, meint der Vorsitzende, Bernd Hochheim aus Oberdorla. Im Haus Vogtei waren an zwei Tagen 250 Vögel zu bewundern – einige auf einer Börse auch zu erwerben. Wellensittiche und rote Kanarienvögel standen dabei in der Gunst der Käufer am höchsten. Hochheim weiß: „Vogelzucht ist derzeit nicht so in Mode wie der Hundesport.“ Zwar gibt es in der Region zahlreiche Vogelzüchter, die jedoch nicht in Vereinen organisiert sind. Sie zu gewinnen, ist schwer.

Die Entwicklung macht ein Vergleich mit dem Jahr 2015 deutlich: Auch damals wurden die Landesmeister in Oberdorla ermittelt. Zu sehen waren seinerzeit 400 Tiere.