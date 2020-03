Preisgekrönte Hainich-Briefmarke mit Betteleiche hat 20. Geburtstag

Die Betteleiche am Kreuzungspunkt des Rennstiegs mit der Hohen Straße auf dem Plateau des Hainichs ist jährlich das Ziel Hunderter Ausflügler. Schließlich zählt jene Stileiche mit ihren geschätzten 600 bis 800 Jahren dort zu den markantesten Bäumen und gilt als Wahrzeichen des am 31. Dezember 1997 gegründeten Nationalparks Hainichs. Aber auch auf Fotografen und Maler übt der wie auf zwei Beinen stehende urige Baum zu jeder Jahreszeit einen unwiderstehlichen Reiz aus.

So kam es, dass die sagenumwobene Betteleiche auf der am 16. März 2000 herausgegebenen Sonderbriefmarke „Nationalpark Hainich“ verewigt worden war und auf postalische Weise millionenfach Werbung für den damals noch in den Kinderschuhen stehenden 13. Nationalpark Deutschlands machte. Die Briefmarke aus der Feder des Grafikers und Medailleurs Joachim Rieß erschien sogar als Blockausgabe. Diese besonders schmuckvolle Form bezeichnen Philatelistenkreise liebevoll auch Sonntagskleid.

„Das war eine wunderbare Geschichte. Mit dem Jeep sind wir im Hainich zur Betteleiche unterwegs gewesen“, erinnerte sich unlängst Joachim Rieß in einem Gespräch mit unserer Zeitung an seinen Abstecher 1999 im Nationalpark. Eine weitere Sternstunde schloss sich für ihn dann mit der feierlichen Präsentation seines malerischen Motivs am 9. März 2000 in dem bezaubernden Friederikenschlösschen in Bad Langensalza an.

Dass der damalige Ausflug in den heute zum Weltkulturerbe der Unesco zählenden Buchen-Urwald letztlich so ergiebig für den Chemnitzer Maler und Grafiker werden sollte, konnte er nicht ahnen. Denn der Hainich-Briefmarkenblock mit der Betteleiche im Zentrum wurde im Jahr 2000 von der deutschen Philatelie-Fachpresse sogar zur „Schönsten Briefmarke“ gewählt. Erst vor wenigen Jahren hatte der Philatelieversand der Deutschen Post ein schmuckvolles Briefmarken-Set zum Thema „Deutsche Nationalparke“ mit dem preisgekrönten Hainich-Motiv herausgegeben.

Den Erfolg und die Beliebtheit seiner Entwürfe führt der 82-jährige Künstler auf die von ihm favorisierte Konturtechnik zurück. Hierbei werden mit der Zeichenfeder die Farbflächen der Grafik mit einer feinen schwarzen Kontur versehen, um den Kontrast und die Trennung der Flächen zu erhöhen.

Joachim Rieß gilt mit mehr als 230 verwirklichten Entwürfen als einer der produktivsten deutschen Briefmarkengestalter.

Auch seine bislang letzte Marke, der „Zweiburgenblick im Werratal“ mit Ludwigstein und Hanstein aus dem Jahr 2011, ließ die Herzen vieler Philatelisten und Wanderfreunde rund um den Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal höher schlagen.

Die hier und da noch vorhandenen postfrischen Hainich-Marken wären vermutlich heute noch frankaturgültig, wenn nicht zum 1. Januar 2002 die Euro-Umstellung gekommen wäre.

Denn ab Mitte 2002 durfte das einst zu 1,10 Mark herausgegebene gezackte Kunstwerk mit der Betteleiche nicht mehr als offizielles Postwertzeichen verwendet werden. Heute entspricht der Wert von 1,10 Euro übrigens dem Briefporto für einen Standardbrief international.