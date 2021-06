Preisgelder für Mühlhäuser Bürgerprojekte

Mühlhausen. Die Stadt Mühlhausen schreibt wieder Preisgelder für Bürgerprojekte aus, die Ideen können bis 31. August eingereicht werden.

Die Kreativität und Gestaltungsfreude der Mühlhäuser Bürgerinnen und Bürger ist auch in diesem Jahr wieder gefragt. Denn gesucht werden Bürgerprojekte, mit deren Umsetzung die Attraktivität der Stadt und ihrer Ortsteile weiter gefördert wird. Dafür stellt die Stadt Mühlhausen Preisgelder in Höhe von insgesamt 15.000 Euro zur Verfügung.

Bei der Ideenfindung seien keine Grenzen gesetzt, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Wesentlich sei, dass in dem Projekt echtes bürgerschaftliches Engagement zum Tragen kommt – die Antragsteller das Vorhaben also selbst in die Tat umsetzen.

Die Bewertung der eingereichten Projektvorschläge erfolgt durch eine Jury, die aus Vertretern der Mühlhäuser Stadtratsfraktionen sowie der zuständigen Verwaltungsbereiche besteht. Die Bürgerprojekte werden dann dem Stadtrat vorgestellt und sollen innerhalb eines Jahres umgesetzt werden.

Nötig für die Bewerbung ist eine ausführliche Beschreibung der Projektidee und wenn möglich eine Einschätzung der Kosten für die Umsetzung.

Der Abgabetermin der Projektideen ist der 31. August. Diese sollen dem Kennwort „Bürgerprojekt 2021“ per E-Mail an buergerprojekt@muehlhausen.de eingereicht werden.