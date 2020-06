Problem mit Vandalismus und Müll in Bad Tennstedt

Einfach weggeworfener Müll, wie leere Flaschen, und Vandalismusfälle sorgen in Bad Tennstedt immer wieder für Ärger.

Die Polizei sieht Bürgermeister Jens Weimann (CDU) im Kampf gegen Vandalismus gefordert. Immer wieder sorgt die Zerstörungswut in der Stadt für Ärger. Zuletzt hatten Unbekannte am Goetheweg eine Bande mit einem Messer malträtiert und einen Torflügel am alten Schwimmbad abgeschnitten. „Die Polizei müsste die Präsenz erhöhen“, sagt Weimann.

Auch unachtsam weggeworfener Müll macht der Stadt zu schaffen. Bruno Henning (CDU) verwies in der jüngsten Stadtratssitzung auf Mütter, die am Spielplatz bei der Schule am helllichten Tag Alkohol trinken und rauchen und den Unrat dann einfach liegenlassen. Auch nachts verschaffen sich oftmals Jugendliche zu dem abgeschlossenen Areal Zugang und hinterlassen leere Flaschen und Pizzakartons.