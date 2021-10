Die Firma Montagetechnik Larem (MTL) in Mühlhausen stellt Baugruppen aus elektronischen Elementen her. Sie dienen der Steuerung von Maschinen. Im Bild (von links): Personalchefin Heidi Larem, Elektroniker Alexander Hinsche und Firmenleiter Fabian Larem an einer Maschine, die Platinen bestückt.