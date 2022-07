Pumptrack für Schwanenteich

Ein Pumptrack wie hier in Schleiz in Ostthüringen soll ab 2023 auch am Mühlhäuser Schwanenteich gebaut werden.

Mühlhausen. Mühlhausen bekommt einen Pumptrack. Doch Vertreter aus den Ortsteilen finden einen Kritikpunkt. Darum geht es.

Der Stadtrat schloss sich dem Wunsch der Jugendlichen an, die einen Pumptrack am Schwanenteich, auf der Wiese zwischen Freibad und der Heyeröder Landstraße, wünschen und nicht an der Langensalzaer Straße zwischen Jüdischem Friedhof und Finanzamt.

Die ursprüngliche Idee hatte Klaus-Dieter Henne (FDP) in den Rat getragen. Die Pläne wurden, moderiert vom Kinder- und Jugendbüro, von Jugendlichen konkretisiert. In den Beschluss inkludiert war ein kleinerer Track in einem Ortsteil. „Das haben wir auf dem Schirm, wir müssen uns noch abstimmen, in welchem Ortsteil. Priorität hat die Kernstadt“, sagt Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) auf die Nachfrage von Thomas Ahke (Freie Wähler), dem Ortsbürgermeister von Bollstedt.