Rabenturm-Beleuchtung wird in Mühlhausen verlängert

Mühlhausen. Die Beleuchtung am Rabenturm in Mühlhausen geht in die Verlängerung. Laut Stadtverwaltung wird er über den Jahreswechsel und bis einschließlich Sonntag, 3. Januar, als Kerze erstrahlen. Die Beleuchtung ist jeweils abends von 16.30 Uhr bis 1 Uhr und in den Morgenstunden von 5 Uhr bis 8 Uhr aktiv. Die Idee, den Rabenturm im Advent als Kerze darzustellen, geht auf eine Anregung von Anja Sennewald vom Verein „Zurück in die Mitte“ (ZiM) zurück. Tausende Leuchtdioden und 24 LED-Spots sorgen dafür, dass der 40 Meter hohe Turm am Inneren Frauentor in Farben angestrahlt werden kann, die täglich wechseln. Die Spots hängen an sogenannten Aluminiumtraversen, die auch beim Bühnenbau verwendet werden. Der Anblick wird auch per Webcam übertragen. So könne jeder den beleuchteten Rabenturm auf der Homepage der Stadt unter www.muehlhausen.de bewundern. red