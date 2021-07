Radfahrer in Mühlhausen von Lkw erfasst und schwer verletzt

Dieser schwere Unfall ereignete sich am Donnerstag.

Am Donnerstag gegen 6.30 Uhr fuhr ein 50-jähriger Autofahrer mit seinem Lkw von der Thomas-Müntzer-Straße in Richtung B 249. Als er an der Kreuzung nach links auf die Langensalzaer Straße abbog, erfasste er mit seinem Fahrzeug einen Radfahrer.

Der 64-Jährige hatte im selben Augenblick die Bundesstraße am Fußgängerüberweg überquert. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Radfahrer rot. Der Radler stürzte und kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

