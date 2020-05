Mühlhausen. Am Freibad-Rohbau wurden insgesamt fünf Graffiti entdeckt: Bei Kontrollen entlarvten Polizisten einen Ladendieb und eine Frau, die per Haftbefehl gesucht wurde. Die Meldungen für Mühlhausen.

Radfahrt endet im Gefängnis - Graffitischmierereien beim Freibad

Radfahrt endete im Gefängnis

Am Samstagmorgen fiel den Polizeibeamten in Mühlhausen in der Margaretenstraße eine Radfahrerin auf, die per Haftbefehl gesucht wurde. Die Beamten beabsichtigen diese anzuhalten. Dazu stellte sich ihr eine Polizeibeamtin in den Weg und gab ihr eindeutige Anhaltezeichen. Die Radfahrerin ignorierte diese, beschleunigte stattdessen ihr Fahrrad und fuhr direkt auf die Beamtin zu, so die Polizei. Die 26-jährige Frau fuhr der Beamtin vor die Beine, kam daraufhin zu Fall und verletzte sich leicht am Unterarm. Die Beamtin zog sich dabei eine Prellung am Knie zu. Die Frau wurde verhaftet.

Graffitischmierereien beim Freibad Schwanenteich

Am Freitagmittag meldete der Bauleiter des Baugeländes des Freibades Schwanenteich, dass am Rohbau mehrere Graffiti angebracht wurden. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort konnten insgesamt 5 Graffiti festgestellt werden. Zum Teil müssen die unbekannten Täter über Fallrohre bis auf eine Höhe von rund 3 Meter hoch geklettert sein um diese anzubringen. Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Ladendieb bei Personenkotrolle entlarvt

Am Freitagnachmittag wurde laut Polizei ein 31-jähriger Mann in Mühlhausen einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnte festgestellt werden, dass dieser mehrere Packungen Batterien und Unterbauleuchten unter seinem Pullover versteckt hatte. Auf Nachfrage gab er an, dass er diese zuvor im Netto erworben hatte. Da er keine Tasche hatte, musste er sie unterm Pullover transportieren. Nachdem er keinen Kassenzettel nachweisen und auch keinen Angaben zum Preis machen konnte, räumte er ein, dass er die Ware ohne Bezahlung „erwarb“. Im Anschluss wurde das Beutegut im Wert von mehr als 60,- Euro wieder an den Netto Markt übergeben.

