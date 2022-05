Radtour von Mühlhausen nach Thamsbrück

Unstrut-Hainich-Kreis. Der Radfahrstammtisch Mühlhausen plant eine lockere Runde zum Eisessen nach Thamsbrück.

Der Radfahrstammtisch Mühlhausen und der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) laden alle interessierten Radfahrer und Radfahrerinnen zu einer geführten Ausfahrt ein. Diese startet diesen Samstag, 21. Mai, in Mühlhausen. Um 10 Uhr geht es am Mühlhäuser Bahnhof los. Die Tour führt über den Mühlhäuser Ortsteil Grabe weiter nach Schlotheim und Issersheiligen.

Von dort geht es in den Bad Langensalzaer Ortsteil Thamsbrück und zurück über den Unstrut-Radweg nach Mühlhausen. In Thamsbrück soll eine Eispause in der örtlichen Eisdiele eingelegt werden, heißt es in der Mitteilung. Die Strecke der Tour beträgt insgesamt etwa 50 Kilometer. Nicht nur Fahrer klassischer Drahtesel, auch Fahrer von E-Bikes seien herzlich willkommen. Die Veranstalter bitten darum, dass für Pausen unterwegs selbst Verpflegung eingepackt wird.