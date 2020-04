Vorarbeiter Andreas Wiegand vom Bauunternehmen Strabag verlegt Natursteine an einem Wassereinlauf am neuen Radweg zwischen Struth und Effelder.

Struth. Die Arbeiten an der rund 1500 Meter langen Strecke sollen voraussichtlich in den kommenden zwei Wochen abgeschlossen werden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Radwegbau zwischen Struth und Effelder vor dem Abschluss

Seit gut vier Wochen laufen die Arbeiten am neuen Rad- und Landwirtschaftsweg zwischen Struth und Effelder. In dieser Woche setzt Vorarbeiter Andreas Wiegand (im Bild) vom Bauunternehmen Strabag das letzte Wasserbaupflaster in die Durchlässe. In den kommenden Tagen sollen die Banketten errichtet werden.

Wie Polier Kevin Koch berichtet, werden die Arbeiten an der rund 1500 Meter langen Strecke voraussichtlich in den kommenden zwei Wochen abgeschlossen. Der Verbindungsweg zwischen den Orten Struth und Effelder, der auch Annaberg streift, bekam in den vergangenen vier Wochen einen komplett neuen Unterbau und eine glatte Asphaltdecke.