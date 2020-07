Der Kurpark in Bad Langensalza. Ab 2021 sollen Übernachtungsgäste in der Stadt einen höheren Kurbeitrag zahlen.

Radwegkonzept wird vorgestellt

Im nächsten Jahr soll der Kurbeitrag in Bad Langensalza steigen. Der Stadtrat will die dazugehörige Satzung in seiner Sitzung am Dienstag, 7. Juli, ändern. Sie beginnt 19 Uhr im Kulturzentrum und ist öffentlich, unter Beachtung der Corona-Regeln.

Der Beitrag soll ab 1. Januar für Einzelpersonen von 1,70 auf 2 Euro pro Übernachtung steigen. Familien zahlen ab dem dritten Mitglied weiter wie bisher 0,85 Cent pro Kopf. Die Erhöhung war bereits mit dem Haushaltsbeschlusses im Februar festgelegt worden und soll nun in der Satzung endgültig besiegelt werden.

Weiterhin wollen Erfurter Fachhochschul-Studenten im Stadtrat ein Radwegekonzept vorstellen. Zudem geht es um die Bildung eines Jugendparlaments. Erneut befasst sich damit schon vorab um 18 Uhr der Sozialausschuss.