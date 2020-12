Rätselhaftes Verschwinden von Katzen in Herbsleben

Herbsleben. Katrin Heer hat den schrecklichen Verdacht, dass ihre beiden Katzen getötet worden sind. Pünktchen verschwand am Abend des 21. November. Am Tag darauf war auch Mara weg. „Das kann kein Zufall sein“, ist die Herbsleberin überzeugt. Sie hat jetzt auf dem Online-Marktplatz Ebay 500 Euro Belohnung ausgesetzt für Hinweise. Sie will wissen, was ihnen passiert ist. Denn inzwischen sind in ihrem Umfeld 19 Katzen weg. Auf Heers Suchanzeige im Internet meldete sich jetzt eine weitere Familie. Damit sind es nun sechs Besitzer, die ihre Katzen vermissen. Heers Tötungsverdacht bestärkt, dass die Tiere ohne jede Spur verschwinden. Denn keiner der Betroffenen fand jemals seine Katze tot auf. Das rätselhafte Katzen-Verschwinden erstreckt sich auf die zurückliegenden zweieinhalb Jahre. Laut Heer kamen jedoch allein in den vergangenen 15 Monaten 16 Tiere weg. Die Besitzer haben herausgefunden, dass der Bereich zwischen Kreuzgasse, Diakonatsgasse, Am Mühlgraben und Kirchgasse betroffen ist. In anderen Teilen Herbsleben gibt es ihren Recherchen zufolge dieses Phänomen nicht. Andreas Gärtner vom Veterinäramt des Unstrut-Hainich-Kreises hat keine plausible Erklärung dafür. Früher gab es seinen Angaben zufolge Tierfänger, die den Besitzern ihre Tiere gegen Lösegeld wieder angeboten haben. „Das habe ich aber schon ewig nicht mehr gehört“, sagt er. Zumal dabei vor allem Hunde gekidnappt wurden. Er vermutet daher, dass die Katzen auf Wanderschaft gehen und sich neue Besitzer suchen. Das jedoch schließt Katrin Heer komplett aus. Ihre Katzen haben sich bei ihr sehr wohl gefühlt. Und Pünktchen, die auch die Mutter von Katze Mara ist, sei bei Fremden sehr scheu gewesen. Auch Annelore Meiland glaubt nicht, dass ihre Katze Mäuschen einfach weggelaufen ist. „Sie war ein Teil der Familie“, sagt sie. Die 74-jährige litt sehr darunter, als das Tier im März plötzlich verschwand. „Ich war regelrecht krank“, erzählt sie. Noch immer, wenn sie aus dem Fenster schaue, hoffe sie, dass Mäuschen wiederkommt. Katrin Heer hat das Verschwinden ihrer beiden Katzen inzwischen auch bei der Polizei gemeldet. Eine Familie erstattet jetzt auch Anzeige, weil ihre Katze am 30. November mit sehr schweren Verletzungen wieder nach Hause kam. Sie musste eingeschläfert werden. Mit ihrer Belohnung hofft Katrin Heer, das Rätsel um das Verschwinden der Tiere zu lösen. Hinweise erbittet sie per E-Mail unter: Katrin-Heer@gmx.de.