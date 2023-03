Räuber Hotzenplotz entführt Großmutter in Mühlhausen

Mühlhausen. Wie die Geschichte um den Unhold ausgeht, der aus dem Gefängnis geflohen ist, erfahren Kinder im Puppentheater.

Auch im Computerzeitalter hat das klassische Puppentheater nichts von seinem Charme und seiner Popularität verloren. Und so präsentiert das Staufenberger Puppentheater am Samstag, 11. März, im zweiten Teil der Hotzenplotz-Serie den Klassiker „Neues vom Räuber Hotzenplotz“ in Mühlhausen. In der liebevoll gebauten Bühne mit den klassisch gestalteten Puppen erleben Kasper und Seppel einen aufregenden Tag. Dem Räuber Hotzenplotz ist es nach seiner Festnahme gelungen, aus dem Spritzenhaus zu entkommen, samt Polizeiuniform. Verkleidet als Wachtmeister, entführt er sogar die Großmutter und verlangt Lösegeld. Wird es Kasper, Seppel und dem Wachtmeister Dimpfelmoser mit Hilfe von Frau Schlotterbeck, der Hellseherin, und ihrem Hund Wasti gelingen, die Großmutter zu befreien und den Räuber Hotzenplotz wieder hinter Schloss und Riegel zu bringen?

Das gut 60-minütige Stück ist geeignet für kleine und große Kinder ab vier Jahren. Die erste Vorstellung beginnt um 11 Uhr und eine weitere Vorstellung um 15 Uhr im Liborius-Wagner-Haus, Pfarrkirche St. Josef, Waidstraße 26, in Mühlhausen. Karten gibt es an der Tageskasse.