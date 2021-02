Überall in der Kurstadt sah man vergangene Woche Menschen mit Schneeschaufeln.

Räumung der Rathenaustraße in Bad Langensalza

Die frostige Witterung und die Folgen der üppigen Schneefälle bleiben ein Dauerthema in der Region. In Bad Langensalza bittet die Stadtverwaltung die Anwohner der Rathenaustraße, am Montag, 15. Februar, ihre Autos umzuparken. Das Halteverbot von 6 bis 18 Uhr gelte, damit das Gartenbauamt die Straße komplett vom Schnee befreien kann.