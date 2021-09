Rallye mit E-Autos macht in Mühlhausen Station

Mühlhausen. 70 Fahrzeuge nehmen am E-Cannonball von Berlin nach München teil.

Eine Rallye mit Elektroautos und prominenten Fahrern macht am 25. September in Mühlhausen Station: 50 Fahrzeuge werden beim sogenannten E-Cannonball am EuronicsXXL-Markt an der Ammerschen Landstraße erwartet. Bei Cannonball-Rallyes müssen die beteiligten Fahrer in möglichst kurzer Zeit eine große Strecke zurücklegen. Der Start erfolgt nacheinander, den Weg wählen sie selbst. Im Falle des E-Cannonballs, der seine vierte Auflage erlebt, geht es diesmal von Berlin nach München, mit Zwischenzielen je nach Fahrzeugtyp in Bayreuth oder Mühlhausen. Hier werden die Teilnehmer am 25. September zwischen 10 und 12 Uhr erwartet.

Die Wettfahrt soll zeigen, dass auch größere Reichweiten für Elektroautos heute kein Problem mehr seien, heißt es in einer Ankündigung. Im Fahrerfeld mit den insgesamt 70 Autos dabei sind diesmal unter anderem der ehemalige Formel 1- Rennfahrer Heinz-Harald Frentzen und die Porsche-Rennfahrerin Laura-Marie Geissler.

Euronics ist Hauptsponsor des E-Cannonballs. An vielen der Märkte gibt es E-Ladesäulen. Die Kette verkauft inzwischen selbst Elektrofahrzeuge. Zwei davon gehören zum Teilnehmerfeld mit vielen Fahrzeugtypen. In der Wertung des Rennens zählt nicht die reine Fahrzeit, sondern ein Punktesystem.

