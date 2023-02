Feuerwehreinsatz am Nachmittag des 27. Februar in der Mühlhäuser Jakobistraße.

Rauch aus dem Dach eines Kindergartens sorgt für Feuerwehreinsatz in Mühlhausen

Mühlhausen. Dichter Rauch aus dem Dach einer Kita lässt Anwohner am 27. Februar in Mühlhausen zum Telefon greifen und Retter alarmieren. Das ist zum kuriosen Einsatz bekannt.

Dichter Rauch zieht am Montagnachmittag unter den Dachziegeln des Mühlhäuser Elisabeth-von-Thüringen-Kindergartens hervor. Anwohner sind alarmiert, vermuten ein Feuer auf dem Dachboden, rufen die Retter. Wie Mühlhausens Stadtbrandmeister Bert Renner informiert, sei der Alarm gegen 12.45 Uhr auf der Wache am Bastmarkt eingegangen. Sofort rückten Löschzug und Drehleiter aus. In der Jakobistraße angekommen, habe sich schnell herausgestellt, dass der aus dem Dach dringende Rauch nicht von einem Feuer, sondern aus einer Nebelmaschine stammt.

„Im Nachbarhaus des Kindergartens haben Handwerker einen Abzug überprüft, dabei kam Kunstnebel zum Einsatz“, sagt Bert Renner. Anders als üblich habe der Abzug auf dem Dachboden und nicht außerhalb des Daches geendet. So habe sich der Kunstnebel breitgemacht und sei unter den Ziegeln hervorgedrungen. Laut Stadtbrandmeister hätten die Erzieher des Kindergartens Elisabeth von Thüringen super reagiert, nachdem die Rauchmelder Alarm ausgelöst hatten. Beim Eintreffen der Wehr seien bereits alle Kinder auf dem Sammelplatz hinter dem Haus evakuiert gewesen. Alles habe perfekt funktioniert. Aufkommen müsse für diesen Einsatz niemand, so der Stadtbrandmeister.