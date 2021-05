Razzia bei mutmaßlichem Drogendealer in Schönstedt - Verdächtiger in Haft

Schönstedt. Bei einem Mann aus Schönstedt finden Polizisten zahlreiche Drogen, Bargeld und Waffen. Der mutmaßliche Drogendealer sitzt in Untersuchungshaft.

Wegen des Verdachtes des Unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit Waffe sitzt seit Freitag ein 58-jähriger Mann aus dem Unstrut-Hainich-Kreis in Untersuchungshaft. Wie die Polizei informierte, sei am Donnerstag das Grundstück und das Wohnhaus des Mannes in Schönstedt durchsucht worden.

Laut Polizei fanden sich eine nicht geringe Menge verschiedener Drogen, Bargeld und zwei Waffen. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen stellte gegen den Mann einen Haftantrag. Ein Richter schickte den Mann am Freitagvormittag in die Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Mühlhausen gegen den Tatverdächtigen laufen weiter.