Rechnungsprüfer: Dünwald braucht zukunftsfähiges Konzept

Die finanzielle und wirtschaftliche Lage der Gemeinde Dünwald ist kritisch. Dringend soll ein zukunftsfähiges Konzept erstellt werden, das die dauerhafte Leistungsfähigkeit sicherstellt. Zu diesem Ergebnis kamen die Rechnungsprüfer des Landkreises nach Auswertung der Jahresrechnungen 2018 und 2019, die am Mittwoch vom Gemeinderat festgestellt wurden.

Wigbert Hagelstange (Freie Wähler) verwies erneut auf eine Gemeindeneugliederung, die dabei helfen soll, die finanzielle Schieflage auszugleichen. Noch mehr an der Sparschraube zu drehen oder Gebäude und Flächen der Gemeinde zu veräußern, werde langfristig nicht reichen. Bürgermeister Frank Meyer (CDU) kündigte für die nächste Gemeinderatssitzung am 9. Dezember eine Beratung zur freiwilligen Gemeindeneugliederung an.

Während das Rechnungsprüfungsamt die Jahresrechnungen als weitestgehend ordnungsgemäß bewertet, wie die Vorsitzende des Finanzausschusses, Annette Lehmann (CDU), zitierte, gibt es dennoch Kritikpunkte. Unter anderem wird bemängelt, dass es keinen Personalrat unter den Mitarbeitern der Verwaltung gibt. Dem werde mit der Wahl kommende Woche abgeholfen, so Lehmann. Auch die freiwillig geleisteten Vereinszuwendungen wurden angemahnt. Obwohl die Gemeinde in der Haushaltssicherung sei, werde man daran festhalten. „Es gibt politische Entscheidungen, zu denen man stehen muss“, verwies Lehmann auf einen entsprechenden Ratsbeschluss.

Derzeit gebe es keine Rücklagen in der Kasse. Der Schulendstand konnte weiter abgebaut werden. Er betrug zum Jahresende 2019 1,571 Millionen Euro – eine Pro-Kopf-Verschuldung von 708 Euro, die dem Thüringer Durchschnitt entspricht.

Zur Jahresrechnung 2018, in der Amtszeit von Bürgermeisterin Sylvia Geißler (CDU), hätten die Rechnungsprüfer erhebliche Beanstandungen zu deren Fahrtenbuch gehabt. Auch seien in dieser Zeit Verkäufe von Grundstücken unter Wert erfolgt. Der Gemeinderat verweigerte der damaligen Bürgermeisterin daraufhin die Entlastung.