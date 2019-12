Statt im Achteckhaus in Sondershausen ist das Loh-Orchester Ende der Woche im Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza zu erleben.

Bad Langensalza. Einen südländisch geprägten Jahresstart gibt es in Bad Langensalza.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Reise ins Land der Zitronen

Zum Jahresauftakt 2020 nimmt das Loh-Orchester Sondershausen seine Zuhörer auf eine musikalische Reise nach Italien. Unter dem Motto „Wo die Zitronen blüh’n“ will dieses Konzert südländische Leidenschaft und pralle Lebenslust versprühen. Traditionell ist das Orchester auch in Bad Langensalza zu Gast.

Werke der Italiener Gioachino Rossini, Pietro Mascagni und Nino Rota stehen genauso auf dem Programm wie von italienreisenden Komponisten anderer Nationen, beispielsweise Peter Tschaikowsky mit seinem „Capriccio Italien“ oder Rossinis mitreißende „La Boutique fantasque“. Aber auch schwungvolle Polkas und charmante Walzer von Johann Strauß, Vater und Sohn, die ihre Sicht auf Italien in Musik setzten, kommen bei diesem Konzert nicht zu kurz.

Das Neujahrskonzert wird von Generalmusikdirektor Michael Helmrath moderiert. Er und das Loh-Orchester Sondershausen lassen das Publikum die große Sehnsucht nach dem sonnigen Land im Süden nachfühlen und dabei in wunderbareren Erinnerungen schwelgen.

Start der kurzen Konzerttournee ist am Neujahrstag. Zweite Station ist Bad Langensalza, hier ist das Loh-Orchester am 3. Januar ab 19.30 Uhr zu erleben.

Eintrittskarten für das Neujahrskonzert können im Vorverkauf in Ticket-Shop Thüringen in Mühlhausen und Bad Langensalza und in der Touristinformation Bad Langensalza, Tel. 03603 / 83 44 24, erworben werden.