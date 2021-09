Reit- und Fahrturnier in Flarchheim gestartet

Bereits am Freitagnachmittag ging Jakob Degenhardt (im Bild) vom Wanfrieder Reitverein zur Dressurprüfung an den Start.

Flarchheim. Ein vollgepacktes Reitsportprogramm erwartet die Besuche an diesem Wochenende in Flarchheim. Was es zu erleben gib erfahrt ihr hier.

Ein vollgepacktes Reitsportprogramm erwartet die Besuche an diesem Wochenende in Flarchheim. Wie Vereinschef Udo Stötzel informiert, wird es am Samstagmorgen ab 9.00 Uhr Dressurprüfungen sowie einen einfachen Reiterwettbewerb und einen Longenreiterwettbewerb zu sehen geben.

Am Nachmittag gehen dann die Springreiter in den Klassen E-L an den Start. „Gemeinsam mit vielen Helfern haben wir unseren Reitplatz gut hergerichtet und etliche Tonnen Sand aufgebracht, die Bedingungen sind optimal“ so Stötzel. Auch am Sonntagmorgen werde es Springprüfungen für Nachwuchsreiter zu erleben geben, bevor am Nachmittag weitere Springreiter und Führzügelklassenwettbewerbe absolviert werden.

Den Abschluss bilde traditionell ein rasantes Hindernisfahren. Bereits am Freitagnachmittag ging Jakob Degenhardt (im Bild) vom Wanfrieder Reitverein zur Dressurprüfung an den Start.