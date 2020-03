Rekord für Bildungsmesse des Unstrut-Hainich-Kreises

Für die Bildungsmesse des Unstrut-Hainich-Kreises in Mühlhausen haben sich dieses Jahr so viele Aussteller beworben wie noch nie.

Insgesamt 110 Aussteller wollen sich an der Bildungsmesse des Unstrut-Hainich-Kreises beteiligen. Das sind so viele wie noch nie, teilte das Landratsamt nun mit. Die Messe versteht sich als Plattform für Familien und Schüler, die sich über den Berufseinstieg und die verschiedenen Berufszweige und Ausbildungsmöglichkeiten informieren wollen. Es sollen Fragen beantwortet werden wie: Wo liegen meine persönlichen Stärken? Soll es eine duale Ausbildung sein oder doch eher ein Studium? Welche beruflichen Möglichkeiten gibt es in meiner Heimatregion?

Interessierten soll die Chance geboten werden, direkt mit Ausbildern und Azubis ins Gespräch zu kommen und so frühzeitig die Weichen für einen guten Start in den zukünftigen Job zu stellen.

Eine Einrichtung, die ihre Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen wird, sind die Beruflichen Schulen. In einer Mitteilung weist der Fachlehrer Jens Bauer auf die Ausbildung zum Umweltschutztechnischen Assistenten hin. Der Schutz der Umwelt sei eine der drängendsten Fragen unserer Zeit. In Zukunft sei es in verstärktem Maße notwendig, den Schutz natürlicher Ressourcen zu planen und zu überwachen. Ausbildungsfächer wie Umweltanalytik, Mikrobiologie sowie Ver- und Entsorgungstechnik deckten die genannten Zukunftsherausforderungen ab. Es gebe keinen vergleichbaren Berufsabschluss in diesem Bereich, der ein Einsatzspektrum in dieser Vielfalt und mit diesen Zukunftsperspektiven ermögliche. Die staatliche und private Umweltüberwachung, Lebensmittelherstellung und -kontrolle, ingenieurtechnische Planungsbüros, die kosmetische Industrie sowie Bereiche der Medizintechnik kämen als künftige Arbeitgeber in Frage, so Jens Bauer.

Innerhalb von 2,5 Jahren könne der Auszubildende seinen Berufsabschluss machen und parallel die Fachhochschulreife. Zugangsvoraussetzung sei mindestens ein Realschulabschluss.

Bildungsmesse, 21. März, 10 bis 15 Uhr, Berufliche Schulen, Sondershäuser Landstraße 39, Mühlhausen, Infos unter www.bildungsmesse-uhk.de.