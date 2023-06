Rentnerin aus Mühlhausen übergibt Trickbetrügern einen fünfstelligen Geldbetrag

Mühlhausen. Eine 77-jährige Seniorin hat eine Woche lang Anrufe von Trickbetrügern erhalten. Die Polizei sucht Zeugen der Geldübergabe an einem Imbissstand.

Unbekannte haben am Mittwoch in Mühlhausen einen fünfstelligen Bargeldbetrag von einer 77-jährigen Seniorin erbeutet. Laut Polizei hat die Frau eine Woche lang immer wieder Anrufe erhalten, bei denen sie aufgefordert wurde, ihr Vermögen in Sicherheit zu bringen, da Ausländer ihr Unwesen in der Gegend treiben. Sie habe mit niemanden darüber sprechen sollen.

Die Unbekannten haben mit der Rentnerin ein Treffen am Imbiss Starenkasten, Verkaufsstand Erdbeere an der Kasseler Straße, Heyeröder Landstraße vereinbart. Dort sollte die Frau einen Polizisten treffen, der ihr Bargeld an sich nimmt, um die Nummernfolge der Geldscheine zu überprüfen. Zwischen 9 und 11 Uhr habe die Seniorin das Bargeld schließlich einem Mann übergeben.

Der Unbekannte sei zwischen 170 und 180 Zentimeter groß, habe einen dunklen Teint und trage einen Vollbart. Er sei mit einer schwarzen Hose und einem langärmligen Oberteil, das weiß, schwarz kariert oder meliert gewesen sein soll, bekleidet gewesen. Im Gesicht habe er eine schwarze, medizinische Maske getragen.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Geldübergabe beobachtet haben oder denen der Täter sowie verdächtige Fahrzeuge im Bereich des Imbissstandes aufgefallen sind, sich unter Telefon: 03601 / 4510 zu melden.

