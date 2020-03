Handwerker müssen in der Turnhalle in Langula tätig werden. )

Reparaturen in der Turnhalle in Langula

8800 Euro muss die Gemeinde Vogtei in die Turnhalle in Langula investieren. Bereits seit Monaten gibt es dort Probleme mit dem Sanitärbereich. Die eskalierten zur Prunksitzung der Karnevalisten am Faschingssamstag. Es gab eine Havarie; ein WC stieg komplett aus. Bis zum 22. März, wenn wieder zum Kinderturnen des örtlichen Sportvereins eingeladen ist, sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.