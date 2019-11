Heike Strecker, Helge Wittmann und Johannes Bruns bei der Übergabe eines Weihnachtssterns an die Stadtbibliothek Mühlhausen.

Riesiger Weihnachtsstern ziert die Mühlhäuser Jakobikirche

Ein Original Herrnhuter Stern hängt seit Donnerstag zwischen den Zwillingstürmen der Mühlhäuser Stadtbibliothek. Der riesige Stern, der bei Dunkelheit leuchtet, wurde mit einem Stahlseil zwischen den beiden Türmen verankert. „Als Buchhändlerin habe ich natürlich eine besondere Beziehung zu einer Bibliothek, außerdem bin ich Vorsitzende des Freundeskreis Jakobikirche. Um das Stadtsäckel zu schonen, habe ich mir überlegt, der Kirche einen Weihnachtsstern zu spendieren“, sagt Heike Strecker. Sie betreibt neben der Buchhandlung auch ein Café in Mühlhausen. Am Donnerstagvormittag übergab die 54-Jährige den Stern an Stadtarchivar Helge Wittmann und Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD).