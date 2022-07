Rockband Swagger lockt zu großer Open-Air Party nach Grabe

Grabe. In Mühlhausens Ortsteil Grabe wird am kommenden Samstag gefeiert. Die Weimarer Party-Rockband Swagger lädt auf den Festplatz am Ammerweg zum Open-Air.

Einige Tage Arbeit stecken in den Vorbereitungen zur Partynacht mit der Rockband Swagger am kommenden Samstag, 23. Juli, in Grabe. Laut Ortsteilbürgermeister Karsten Lutze (CDU) sei der Einlass zum Festplatz am Ammerweg ab 19 Uhr geplant, dann werde schon ein Discjockey auflegen und die Gäste in Feierlaune bringen. Ab 21.30 Uhr wird dann Swagger aus Weimar auf der Bühne stehen.

Dass Mühlhausens Ortsteil Grabe in diesem Jahr gleich mehrere große Veranstaltungen bietet, sei auf das Jubiläum der 1025 Jahresfeier zurückzuführen. „Der Wunsch bestand darin, im Ort wieder etwas Größeres auf die Beine zu stellen, deshalb haben wir uns für eine Liveband entschieden, die schon einen großen Bekanntheitsgrad hat“, sagt Lutze.

Platz eignet sich auch für künftige Fest unter freiem Himmel

Die Stadt Mühlhausen habe bisher sehr gut unterstützt, egal ob Bauamt oder Verkehrsbehörde, erläutert der Ortsteilbürgermeister. Bisher habe er nur lösungsorientiertes Arbeiten erfahren. Auch aus dem Kulturmittel Fond der Stadt bekam der Ortsteil eine finanzielle Unterstützung.

Schon im Frühjahr hatten die Arbeiten auf am Festplatz begonnen, welcher direkt am Ammerweg gelegen ist und auch durch die Grünschnittannahme bekannt sein sollte. Abgelagerte Altlasten mussten entsorgt, das Umfeld vom Wildwuchs befreit werden. Der betonierte Platz biete sich für eine Veranstaltung unter freiem Himmel an und könne somit auch künftig für Feste genutzt werden.

Die Weimarer Rock-Band Schwagger verspricht ein durchgestyltes Partykonzept und eine große Prise Leidenschaft. Sie spielt handgemachte Musik von Pop bis Rock über House, Dance, Electro und Hip-Hop, die mit einer starken Bühnen- und Lichtshow gepaart sei.

Karten gibt es im Ticketshop-Thüringen oder an der Abendkasse.