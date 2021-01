Rosenball in Bad Langensalza geplant für den 19. Juni

Der Rosenball in Bad Langensalza wird vom Kulturamt der Kurstadt derzeit geplant. Lassen es die Bedingungen in Corona-Zeiten zu, solle die Veranstaltung am 19. Juni im Kultur- und Kongresszentrum stattfinden, teilt Martina Schnell vom Kulturamt mit. In dem Artikel „Muskönigin und Quellprinzessin verlängern ihre Amtszeiten“ vom 27. Januar stand fälschlicherweise, dass der Rosenball in diesem Jahr ausfalle.

In die Planung würden derzeit auch Alternativen eingearbeitet. Falls nicht anders möglich, könne die Veranstaltung eventuell auch unter freiem Himmel stattfinden. Der Ball würde dann vom Kultur- und Kongresszentrum in den Schlösschenpark verlegt werden, so Martina Schnell.