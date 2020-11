Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) fühlt sich gut auf zahlreiche Covid-19-Tests an Schulen, Pflegeheimen und Betrieben im Unstrut-Hainich-Kreis vorbereitet. Den professionellen Ablauf an mobilen Abstrichstellen probten elf haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter des Kreisverbandes Mühlhausen mit 55 Freiwilligen.

Rückblick: Auf dem Parkplatz am Rosenhof sind die Fahrzeuge und das aufblasbare Zelt des DRK am Mittwochvormittag schnell in Position gebracht und Absperrungen aufgestellt. Die Mitarbeiter helfen sich gegenseitig in die Schutzausrüstung: Vollkörperanzug, Handschuhe, Brille und FFP2-Maske.

Erfolgreicher Durchlauf bei der Drive-In-Teststrecke

Das Pflegeberatungsmobil des DRK kann als mobile Abstrichstelle genutzt werden. Die Mitarbeiter Katrin Luhn, Thomas Müller und Sarah Oberthür kümmern sich bei der Übung um Testperson Vanessa Wagner aus Eisenach (von links). Foto: Alexander Volkmann

Nach zwölf Minuten sind die beiden Stationen arbeitsbereit. Eine befindet sich im Pflegeberatungsmobil, eine weitere am Zelt. Dort fahren nacheinander Autos vor, deren Insassen von einem DRK-Mitarbeiter nach ihren Daten befragt werden. Die Angaben werden erfasst, zwei weitere Mitarbeiter kümmern sich um die Probe. Der Abstrich wird per Wattestäbchen sowohl durch den Mund in den Rachen, wie auch über die Nase genommen. Bei der Übung wird das nur angedeutet. Die freiwilligen Testpersonen – 55 Auszubildende der Ludwig-Fresenius-Schulen – behalten ihre Masken aus Hygieneschutzgründen auf.

„Die Drive-In-Teststrecke funktioniert“, schätzt Michael Watterott, der Vorstandsvorsitzende des Mühlhäuser DRK, die Situation ein. Er beobachtet das Geschehen aus einiger Entfernung. Anschließend soll es eine Auswertung geben. Die Zuordnung der Daten zu den entsprechenden Probenröhrchen sei wichtig, ebenso das strenge Einhalten der Hygienemaßnahmen. Dazu gehört auch das spätere Ausziehen des Schutzanzuges. Hier könnten Fehler passieren, die zu einer Kontamination führen.

Die Menschen in der Warteschlage vor dem Beratungsmobil müssen den Mindestabstand einhalten. Foto: Alexander Volkmann

Vor dem Beratungsmobil stehen weitere Testpersonen in einer Warteschlage. „Bitte halten sie den Mindestabstand ein“, mahnt eine DRK-Mitarbeiterin. Einzeln betreten die Schüler das Fahrzeug. Auch hier arbeiten drei Mitarbeiter unter Vollschutz. Einer von ihnen ist Thomas Müller, Krankenpfleger und ehrenamtlich beim DRK. Er führt den Abstrich durch. Für Michael Watterott ist er ein gutes Beispiel dafür, dass sich das DRK auch im Ehrenamt auf gut ausgebildete Leute verlassen kann. Mit dem Katastrophenschutz habe man eine starke ehrenamtliche Basis, sagt Watterott.

Die Einsatzleitung teilen sich am Mittwoch dem entsprechend Andreas Meyer, hauptamtlich Leiter des Rettungsdienstes, und Jan Erbstößer, der Zugführer des Katastrophenschutzes.

DRK unterstützt Gesundheitsamt bereits täglich bei Coronatests

Die Übung der mobilen Massentests sei erfolgreich verlaufen, so die Bilanz von Michael Watterott am Donnerstag. Um ein realistisches Bild zu bekommen, hätten sich weder die Mitarbeiter noch die Testpersonen explizit darauf vorbereitet. Nach einer Stunde seien alle 55 Proben genommen und die Übung sei beendet gewesen. Für den Ernstfall plant das DRK mit etwa zwei Minuten pro Abstrich – auch, weil dann viele Rückfragen, etwa zur Quarantäne, zu erwarten seien. Außerdem seien die Menschen, die vom Gesundheitsamt zum Test gebeten werden, aufgeregter, weiß Watterott.

Patrick Enzina, Lena Ahlers und Katrin Musch helfen sich beim Anziehen der Schutzausrüstung. Foto: Alexander Volkmann

Mitte August hatten der Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis und das DRK Mühlhausen die Zusammenarbeit vereinbart. Das Gesundheitsamt wird bereits jetzt täglich in der Abstrichstelle im Barbaraheim unterstützt, wobei vor allem der medizinische Teil, also der Abstrich selbst, beim DRK liegt. Mit der jetzigen Übung hat sich das DRK darauf vorbereitet, im Verdachtsfall viele Personen aus einer größeren Einrichtung, wie einer Schule oder einem Pflegeheim zu testen. „Die Grundlagen dafür haben wir jahrelang gemeinsam mit dem Katastrophenschutz trainiert“, sagt Watterott, „das ist, wofür wir ausgebildet sind.