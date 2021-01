Rückblick 2020: Landrat erfindet sich neu, Kreistag patzt

Unstrut-Hainich-Kreis. Was ist mit dem Landrat los? Früher hat er einen externen Beauftragen, der den Kreis und das Landratsamt an die Zügel nehmen sollte, wüst aus dem Haus gedrängt. Jetzt hat er selbst Berater ins Haus geholt, um Strukturen und Finanzen zu optimieren. Früher schimpfte er über den Landesrechnungshof, der ihm angeblich nur aus politischer Motivation auf den Leib rückte. Jetzt räumt er ein, dass die Prüfer in vielen Punkten Recht haben. Früher sah er im Kreistag viele persönliche Feinde. Jetzt lädt er alle Fraktionschefs regelmäßig zu Gesprächen. Selbst seine berüchtigten Wut-Ausbrüche in Debatten sind Mangelware geworden.

Es scheint, als ob sich Harald Zanker (SPD), der nach über 25 Jahren im Amt landesweit ein verfestigtes, eher zweifelhaftes Schuldenmacher-Image hatte, zeigen will, dass er sich wider Erwarten neu erfinden kann.

Der alte Landrat gab die Schuld am finanziellen Schlamassel des Kreises allen anderen – seinen Vorgängern, der Landesregierung, der CDU, dem Bund, dem Kreistag. Bei sich hingegen sah er selten Fehler, gab oft den Märtyrer, der sich für seinen Kreis und vor allem die Menschen aufopfert. Und die Faust immer nur aus Notwehr ballen musste.

Noch vor einem Jahr musste an dieser Stelle resigniert festgestellt werden, dass der Unstrut-Hainich-Kreis politisch erstarrt ist. Selbst der erschütternde Bericht des Landesrechnungshofs zum Finanzgebaren des Kreises hatte wenig ausgelöst, auch nicht im Kreistag, der ebenfalls schwer gerügt worden war.

Während sich die Finanzlage und Investitionskraft des Kreises dank guter Konjunktur und Fördertöpfen erholten, war von Neustart und Aufarbeitung der Vergangenheit nichts zu spüren.

Inzwischen scheint Zanker entschlossen, den Kreis zu ordnen. Vielleicht auch für seinen Nachfolger und sein Bild in der Nachwelt. 2024 endet die möglicherweise letzte Amtszeit des einst jüngsten Landrats Deutschlands und einzigen SPD-Landrats in Thüringen. 2023 sollen die Kreis-Finanzen endgültig konsolidiert und die Verwaltung neu aufgestellt sein, effizient und digital.

Viele Luftbuchungen im Sparkonzept sind inzwischen gestrichen, die Schulden sinken weiter. Mit Sparvorschlägen führt Zanker nun mitunter sogar den Kreistag vor, wie etwa beim Unstrutradweg-Verein. Und der neue Haushalt liegt – mit Druck durch die Freien Wähler - noch im alten Jahr vor. Die Verwaltung professionalisiert sich dank der externen Berater. Alles lange nicht mehr dagewesen.

Wieder kann dank Fördermitteln viel investiert werden. Und dem Tapferen scheint das Glück zu helfen, etwa wenn der Bund doch noch drei Millionen Euro bewilligt für das gerade geschlossene Schullandheim oder das Land bei der Bedarfszuweisung nochmal drauflegt.

Nur im Kreistag bricht niemand mit auf. Er dümpelt weiter vor sich hin, weitgehend ohne Initiative und ohne jeden Glanz. Zwar gibt es hier keine spürbaren Fronten mehr; aber auch keine zündenden Ideen, substanzielle Kritik oder deutlich wahrnehmbare Profile der Fraktionen oder einzelner Abgeordneter. Und vom Sparen spricht auch keiner mehr, eher im Gegenteil.

Diese Entwicklung birgt auch eine Gefahr: Harald Zanker ist nach wie vor weitgehend Alleinherrscher. Hauptamtliche Stellvertreter hat er nicht, weil der Kreistag es nicht will, ebenso wenig wie politische „Kronprinzen“. Alles im Landratsamt läuft ohnehin schon auf ihn zu. Die Corona-Krise fordert ihn zusätzlich extrem. Wenn er, warum auch immer, ausfiele (was niemand will, aber trotzdem passieren kann): Wer füllt dann das große Vakuum?

Macht und Führung teilen, Kompetenzen abgeben, delegieren: Das wird die nächste großen Herausforderung für den Politiker Harald Zanker. Auch die muss er so beherzt annehmen – zum künftigen Wohlergehen des Kreises.