Im Landratsamt in der ehemaligen Görmarkaserne in Mühlhausen laufen die Informationen zu den Corona-Erkrankungen zusammen.

Landkreis. Das Landratsamt dementiert die vom Bildungsministerium gemeldete Corona-Erkrankung an der Grundschule Katharinenberg.

Rund 200 Menschen im Unstrut-Hainich-Kreis in Quarantäne

Dementiert hat das Landratsamt, dass es an der staatlichen Grundschule Katharinenberg in Diedorf einen bestätigten Covid-19-Fall gibt. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog. Den hatte das Bildungsministerium am Donnerstag gemeldet, eine Nachfrage unserer Zeitung dazu wurde bisher nicht beantwortet.

Inzwischen ist im Landkreis die Zahl der Coronavirus-Erkrankungen auf fünf gestiegen (Stand: Freitag 17 Uhr). Hinzu gekommen sind drei Fälle in Mühlhausen, betroffen sind eine Frau (50) und zwei Männer (48 und 49 Jahre alt). Letztere kamen aus dem Tirol-Urlaub zurück. Seit Freitag gibt es auf eine Homepage des Unstrut-Hainich-Kreises bei den aktuellen Informationen zum Corona-Virus eine Liste mit Daten und Zahlen. Demnach sind derzeit rund 200 Menschen wegen des Virus in Quarantäne.