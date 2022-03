Rundwanderung im Werratal

Kammerforst. Der Hainich-Rennstieg-Verein wandert am 12. März durch das Werratal bei Frankenroda.

Die Wanderfreunde des Hainich-Rennstieg-Vereinstreffen sich am Samstag, 12. März, im Wartburgkreis in der Gemeinde Frankenroda. Die Tour führt durch das schöne Werratal nach Wernershausen zum ehemaligen Bahnerschen Gut. Wie Margrit König mitteilt, ist die Strecke rund acht Kilometer lang und leicht bis mittelschwer.

Treffpunkt ist um 13 Uhr am Grübeldenkmal an der Werrabrücke in Frankenroda. Im Anschluss ist eine Einkehr im Café Frankenroda geplant. Auch Gäste, die bislang nicht zum Verein gehören, sich aber gern an der frischen Luft bewegen, sind laut König bei der Wanderung willkommen.

Nähere Informationen dazu gibt es beim Wanderleiter Wolfgang Harder unter der Telefonnummer: 036924/306 96.