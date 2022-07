Saalmieten werden in Urleben neu kalkuliert

Urleben. Urleben zahlt bisher bei der Vermietung von Gemeinderäumen für Feiern mächtig drauf. Das soll sich nun ändern, aber verträglich bleiben.

Für die Vermietung von Gemeinderäumen für Feiern sollen in Urleben die Preise angehoben werden. Denn bisher zahlt die Kommune mächtig drauf. Daher sollen die Gebühren neu kalkuliert und eine neue Satzung erstellt werden.

Bisher beträgt die Miete für jeden Raum 77 Euro. Schon seit gut drei Jahren will die Gemeinde die Kosten anpassen. „Die Satzung muss endlich durch“, sagte Bürgermeister Ronald Schmöller (parteilos) bei der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Die Unterhaltungskosten der Dorfgemeinschaftshäuser in Großurleben und Kleinurleben sind in den vergangenen Jahren explodiert. Allein das Feuerwehrgerätehaus, das ebenfalls für Feiern gemietet werden kann, schlägt jährlich mit 4000 Euro zu Buche. Die Preisanhebung soll verträglich bleiben, ist sich der Gemeinderat einig. Daher sollen die Kosten nicht zu 100 Prozent umgelegt werden. Womit zwar der Großteil weiter von der Gemeinde bestritten wird, die Gebührenanhebung aber die Gesamtkosten etwas minimiert. Angedacht ist eine Pauschale. Denn etwa in Großurleben lassen sich Saal und Vorsaal nicht separat abschließen, womit eine Komplettvermietung beider Räume sinnvoll wäre.