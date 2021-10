Saison im Christus-Pavillon Volkenroda endet

Der Christus-Pavillon im Kloster in Volkenroda wird wegen seiner Größe trotz Saisonschluss am 31. Oktober weiter für Gottesdienste genutzt. (Archiv-Foto)

Volkenroda. Das 20-jährige Jubiläum und weitere Höhepunkte wurden in diesem Jahr gefeiert.

Am Reformationstag, dem Sonntag dieser Woche, dem 31. Oktober, endet traditionell die Saison am Christus-Pavillon im Kloster Volkenroda. Unter dem Motto „Finito!“ lädt das Kloster an diesem Tag um 15 Uhr zu einem Gottesdienst ein, der gemeinsam mit den umliegenden Gemeinden der Region gefeiert wird. Danach gibt es warme Getränke und Reformationsbrötchen, heißt es in einer Mitteilung.

Auch in diesem Jahr würde der Pavillon danach jedoch nicht bis zum Frühjahr verschlossen, heißt es in einer Mitteilung. Vor Corona gab es zum Saisonabschlusses traditionell eine Prozession in die beheizbare Klosterkirche, die im Winter für Gottesdienste und Veranstaltungen genutzt wurde. Da die Kirche zu klein ist, werde der Christus-Pavillon weiter genutzt, wenn auch unbeheizt.

Die Klostergemeinschaft blicke „trotz der Corona-Einschränkungen dankbar auf eine erfüllte Saison am Christus-Pavillon zurück“, wird Klosterpfarrer Albrecht Schödl zitiert.

Höhepunkte seien die Deutschland-Premiere der Ausstellung „CREDO in Bild, Klang, Wort“ mit Werken des Künstlers Andreas Felger gewesen, ein Festwochenende „20 Jahre Christus-Pavillon“ im August und die Sommerkonzerte mit renommierten Musikern und Künstlerinnen.

Am 1. Mai 2022 werde die neue Saison am Christus-Pavillon mit der ökumenischen Christus-Wallfahrt eröffnet.