Saisonende für Mühlhäuser Grünmarkt

Der letzte Grünmarkt für die diesjährige Saison findet am kommenden Freitag, 30. Oktober, auf dem oberen Steinweg in Mühlhausen statt. Ab dem 6. Oktober wird es wieder einen gemischten Wochenmarkt geben, heißt es in einer Mitteilung der Mühlhäuser Stadtverwaltung. Trotz der Winterpause des Grünmarktes sind Händler wie Räucherfisch Herzberg, Fisch Wolle, Dün-Fleisch und Heiko Felgner mit selbst hergestellten Honig weiterhin jeden Freitag von 8 bis 17 Uhr dabei – dann allerdings auf dem Obermarkt. Unverändert bleibt der gemischte Wochenmarkt am Dienstag von 8 bis 17 Uhr. In der Zeit vom 23. Dezember 2020 bis 8. Januar 2021 findet kein Wochenmarkt statt.

Die Stadtverwaltung sucht nach neuen Händlern. Nähere Infosgibt es unter Telefon: 03601/452429.