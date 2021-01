Salza-Tours Bad Langensalza will Kapazität für fünf E-Busse schaffen

Mario König an einer Stromtankstelle, an der die Busse von Salza-Tours geladen werden (Archivfoto).

Bad Langensalza. Die Firma Salza-Tours will auch in den nächsten Jahren auf den Elektroantrieb für einen Teil ihrer Busse setzen. Das kündigte Geschäftsführer Mario König auf der Online-Konferenz „Impulse für nachhaltige Mobilität in Thüringen“ an, die das Thüringer Umweltministerium angeboten hat.

Konkret heißt das: In diesem Jahr wolle man den Hausanschluss so erweitern, dass dann fünf Busse geladen werden können. Zudem ist laut König geplant, sich einen Pkw mit Elektromotor anzuschaffen. 2022 soll dann ein vierter E-Bus zum Fuhrpark gehören. Eine Photovoltaikanlage auf einer Freifläche ist für 2022 im Plan. Für 2023 strebt König den Testbetrieb eines Wasserstoffbusses an.

König war für die Konferenz als Vorsitzender des Verbandes mitteldeutscher Omnibus-Unternehmer und Experte zum Thema E-Mobilität im Nahverkehr eingeladen worden.

Schon 2015 wurde von König der Einsatz von E-Bussen in Bad Langensalza konzipiert. Der war dreifach motiviert, sagte der Bad Langensalzaer: Man wollte einen umweltgerechten Nahverkehr in der Kurstadt anbieten, zudem habe man sich vom Entwicklungssprung und der zunehmend größer werdenden Reichweite der Busse begeistern lassen. Und die Politik bedachte die E-Mobilität mit einigen Förderprogrammen.

Seit 2016 sind im Stadtverkehr von Bad Langensalza zwei E-Busse unterwegs – auf der Linie A zwischen den Gewerbegebieten Nord und Ost. Inzwischen geht es seit Ende 2019 auch mit einem Bus aufs Land. Der zwölf Meter lange Überlandbus bringt es auf eine Reichweite von bis zu 280 Kilometer und ist zumeist auf der Linie 735, Bad Langensalza – Großvargula – Herbsleben, unterwegs.

Im April 2020 wurde eine Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. Um die Busbatterien selbst laden zu können, wurden auf 600 Quadratmeter Module montiert. "Damit können wir an sonnenreichen Tagen alle drei Busse komplett laden“, sagt Mario König. Eine Pufferbatterieanlage kann 460 kWh speichern, so dass drei Busse nachts geladen werden können. Die Stadtbusse haben nach Aussage von König bisher eine Strecke von 185.000 Kilometern zurückgelegt, kommen mit einer Batterieladung auf eine durchschnittliche Reichweite von 230 Kilometer.

Während Stadtbusse ausschließlich nachts geladen werden, schilderte König auf der Online-Konferenz, müsse der Überland-Bus auch zwischendurch, am Vormittag, drei Stunden lang geladen werden. „Bei Sonne kommt der Strom direkt von der PV-Anlage, dann geht es wieder auf Tour“, so König. Über Nacht werden die Speicher dann erneut gefüllt.

Im vergangenen Jahr waren die drei Elektrobusse über 133.000 Kilometer unterwegs. Etwa 1kWh pro Kilometer verbrauchen sie – im Stadtverkehr etwas mehr als im Überland-Verkehr. Der exakte Verbrauch kann schwanken: „Der größte Einflussfaktor ist die Fahrweise“, meint König. Bei vorausschauendem Fahren lasse sich der Verbrauch senken, wie auch bei herkömmlichen Verbrennungsmotoren. Die Hälfte des 2020 für die drei Busse benötigten Stroms habe man über die eigene Solarstromanlage liefern können.

„Wir können umweltfreundlichen Nahverkehr zur Verfügung stellen, aber nur bei finanzieller Förderung durch die Politik“, sagte der Bad Langensalzaer auf der Konferenz. Zumal auch die Wartungskosten nur etwa ein Drittel deren für einen Dieselbus betragen.