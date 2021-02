Sammelplätze für Müllabfuhr Bad Tennstedts

Die Verwaltungsgemeinschaft von Bad Tennstedt informiert erneut über das Prozedere bei der Müllabfuhr. Schneebedingt gebe es mancherorts weiterhin Sammelplätze für die Leerung der grauen Tonnen am Mittwoch, 17. Februar. Für nicht genannte Straßen und Orte gelte der Tourenplan.

In Kirchheilingen wird der Thälmannplatz als Ausweichmöglichkeit angefahren. In Sundhausen sind die Tonnen der Sackgasse und der Rickensgasse an der Kreuzung zum Anger abzustellen. In Tottleben sollen die Anwohner des hinteren Bereichs der Friedhofstraße ihre Tonnen am Feuerwehrgerätehaus abstellen. Behälter aus dem hinteren Bereich der Großen Gasse/Hinter der Hecke mögen Höhe Hinter der Hecke 29 oder Große Gasse 12 platziert werden.

In Urleben sollen die Tonnen aus der Pfarrgasse an die Ecke zur Schenke gebracht werden. Anwohner von Schulstraße und Schulberg bringen die Tonnen zur Haltestelle in Großurleben. Die Tonnen der Sackgasse sollen an der Ecke zur Bruchstedter Straße stehen. Die Behälter aus der Lindenstraße werden am Schenksplatz geleert. Tonnen vom hinteren Teil der Dorfstraße mögen zum Ende der Hauptstraße gebracht werden. Anwohner der Straße der Technik rollen ihre Tonnen in die Einfahrt zur Hauptstraße, bittet die Verwaltung.