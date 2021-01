Ulrich Stude und Christiane Degenhardt freuen sich über die Spendenbereitschaft in Struth und Umgebung. Die Vorsitzenden der Freien Wähler Rodeberg haben die Sammlung zugunsten der Brandopfer in Annaberg koordiniert.

„Die Familie steht unter Schock. So helfen wir ihnen, damit sie sich selbst helfen können“, sagt Ulrich Stude am Samstag während einer Spendensammung in Struth. Das Ehepaar und ihre Tochter hatten sich am Donnerstag aus ihrem Haus im Ortsteil Annaberg unverletzt retten können, ehe das ganze Dach in Flammen stand.

Feuerwehrleute während des Löscheinsatzes in Annaberg am 28. Januar. Foto: Daniel Volkmann