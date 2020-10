Saubere Luft an Weberstedter Regelschule

Ein Versuch, um die Luft in Klassenräumen zu reinigen, soll Anfang November in der Regelschule Weberstedt starten. Familienvater Frank Schütz aus Großengottern, der im Mühlhäuser Continentalwerk arbeitet und im Unternehmen gemeinsam mit einigen Mitstreitern am Projekt saubere Luft arbeitet, holt den umfangreichen Test in die Region. „Seit April dieses Jahres arbeite ich in einem Team, welches weltweit nach Lösungen sucht, um unsere Standorte pandemiesicher zu gestalten“, sagt Schütz. So sei er mit Alain Hachet, Mark Schneider und Dirk Wandke in Verbindung gekommen. Sie und einige andere arbeiten an einem mobilen Gerät, das Raumluft reinigt. Am 10. November will das gesamte Team in Weberstedt aufschlagen.

Gerät soll auch Corona-Viren zerstören „An diesem Tag werden wir einige Messungen durchführen. Hierzu müssen spezielle Sensoren sowie hochsensibele Messgeräte im Klassenzimmer installiert werden. Wir möchten unter realen Bedingungen testen“, erläutert Schütz. Der Luftreiniger Calistair könne Mikroorganismen, Gase sowie organische Verbindungen zerstören. Weiter filtere er Bakterien, Pilze und Viren aus der Luft. Labortest hätten ergeben, dass der kleine Apparat bei Coronaviren eine Zerstörungsquote von 99,4 Prozent aufweist. Maßgeblich für die Tests werden laut Schütz die Personenzahl und die Bewegung im Klassenraum sein. Durch die neue Technologie, die kein Ozon erzeugt, würden die Partikel deaktiviert und im Filter landen. „Mit dem Calistair stellen wir professionelle Dekontaminations-Technologie in kompakter Form zur Verfügung“, erklärt Alain Hachet, Geschäftsführer des Unternehmens Calistair. Die Technologie komme bereits in Krankenhäusern, Operationssälen, Reinräumen und Laboren zum Einsatz. Die Bedienung und Reinigung des Gerätes sei kinderleicht und könne von einem Hausmeister übernommen werden.