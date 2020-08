Bad Langensalza. Mit dem Verschleiß der Turmhauben-Holzkonstruktion hat sich eine neue Baustelle an der Marktkirche St. Bonifacii in Bad Langensalza aufgetan.

Schäden an Turmhaube der Bad Langensalzaer Marktkirche

Es gibt eine weitere Baustelle an der Marktkirche St. Bonifacii in Bad Langensalza. Bei Wartungsarbeiten sind Schäden an der Holzkonstruktion der Turmhaube sichtbar geworden. Sie weist starken Verschleiß auf.