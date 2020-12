Schanzenweg in Wendehausen für Dorferneuerung vorgesehen

Die Sanierung des Schanzenweges in Wendehausen ist eines von mehreren Straßenbauprojekten, die die Landgemeinde Südeichsfeld in den kommenden Jahren mit Fördermitteln aus dem Dorferneuerungsprogramm umsetzen will. Die Straße, die sich an den im letzten Jahr aufwendig ausgebauten Katharinenstieg anschließt, gehöre zu den dringenden Aufgaben, wie die Gemeinderäte aus Wendehausen immer wieder betonen. Nun beschloss der Gemeinderat die Beantragung der Mittel.