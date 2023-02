Elisabeth Weidemann ist Meisterin der Collage. Das Bild zeigt sie bei der Eröffnung einer Ausstellung in Mühlhausen im Oktober 2022.

Schau in Bad Langensalza zu Ehren Elisabeth Weidemanns

Bad Langensalza. Die Bad Langensalzaerin Elisabeth Weidemann ist eine Meisterin der Collage. Das Museum in ihrem Heimatort zeigt jetzt zu Ehren ihres 90. Geburtstags einige ihrer unveröffentlichten Werke.

Zu Ehren des 90. Geburtstages der Künstlerin Elisabeth Weidemann zeigt das Stadtmuseum in Bad Langensalza in Kooperation mit dem Verein Kunstwestthüringer unveröffentlichte Werke der Meisterin der Collage. Die Sonderausstellung trägt den Titel „Ex Libris“ und wird am Samstag, 4. Februar, um 16.30 Uhr eröffnet.

Bei der Vernissage wird Weidemann durch die Schau führen. Weitere Künstlergespräche sind am 19. Februar und am 12. März geplant im Museum, jeweils ab 14.30 Uhr können die Besucher mehr über ihr Schaffen erfahren.

Ein letztes Mal wird die Künstlerin dann zur Finissage am 26. März im Stadtmuseum sein, wo sie ab 11 Uhr eine Führung zu ihren Werken anbietet.