Scheune im Unstrut-Hainich-Kreis brennt: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Obermehler. Ein Scheunenbrand in Obermehler löst einen Verdacht auf Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Ein Passant nahm laut Polizei am Donnerstagabend ein Feuer auf dem Hof eines leerstehenden Hauses in der Carl-Grübel-Straße in Obermehler wahr. Als die Beamten nachschauten, ob es auf dem Grundstück brennt, stellten sie einen Scheunenbrand fest.

Dieser verursachte einen Schaden von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei führt nun eine Untersuchung wegen des Verdachts auf Brandstiftung durch.

