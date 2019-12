Schiedsmann soll Aufwandsentschädigung bekommen

Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Bad Tennstedt erwägt, dem Schiedsmann eine Aufwandsentschädigung zu zahlen. Angedacht ist eine Zahlung von 50 Euro pro Monat. In der nächsten VG-Sitzung soll darüber abgestimmt werden.

Schiedsmann der Verwaltungsgemeinschaft ist Norbert Liebelt aus Kutzleben. Er trat das Ehrenamt im August 2016 an. Weil sich damals niemand beworben hatte, sprang er ein. Denn für ihn ist die Schiedsstelle ein hohes Gut der Demokratie.

Fünf Jahre dauert die Amtszeit eines Schiedmanns. Für Liebelt ist jetzt quasi Halbzeit. Wie er in der jüngsten VG-Sitzung informierte, sind es vor allem Nachbarschaftsstreitigkeiten, die er schlichten muss. Von Beschimpfungen bis hin zu Sachbeschädigungen und ernsten Handgreiflichkeiten sei alles dabei gewesen. Seine Arbeit entlastet die Gerichte. Denn oftmals lässt sich laut Liebelt ein Streit in den sogenannten Tür- und Angelgesprächen beilegen. Dafür betreibe er einen hohen Aufwand mit viel Engagement. So seien oftmals mehrere Fahrten nötig und auch die Dokumentation der Fälle sei sehr zeitaufwendig.

Für die Kommunen ist das Betreiben einer Schiedsstelle Pflichtaufgabe, auch wenn Schiedsmänner für den Freistaat arbeiten. Einige Bundesländer zahlen Aufwandsentschädigungen, Thüringen nicht. VG-Chef Thomas Frey sieht eine freiwillige Zahlung der Verwaltungsgemeinschaft daher als Würdigung der Arbeit.

Allerdings ist fraglich, ob die Kommunen den Schiedsleuten eine Aufwandsentschädigung zahlen dürfen. Der Städte- und Gemeindebund Thüringen hat dazu eine Anfrage beim Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales gestellt. Die Antwort steht noch aus. Auch Sicht des Städte- und Gemeindebundes ist eine Aufwandsentschädigung aber möglich, wenn die Zahlung als freiwillige Leistung erfolgt.