Schierschwende: Exkursion zur Geschichte von Gut Schönberg

Schierschwende. Die Urania-Bildungsgesellschaft lädt zu einer Exkursion in die Landgemeinde Südeichsfeld, zu einem geschichtsträchtigen Ort.

Eine Exkursion der Urania-Bildungsgesellschaft Eichsfeld führt Freitag, 22. Juli, zum Gut Schönberg in der Landgemeinde Südeichsfeld. Das ehemalige Gut Schönberg, ein jetziger Biohof, liegt knapp zwei Kilometer südöstlich von Schierschwende. Die Exkursion beginnt 14 Uhr an der Kirche in Schierschwende.

Über die wechselvolle Geschichte des Gutes informiert Albert Thon, Ortschronist von Schierschwende. So soll im Jahr 1945 dort eine geheimnisvolle Metallkiste mit Unterlagen des deutschen Außenministeriums über den Hitler-Stalin-Pakt und über den Duke von Windsor, einen Onkel von Elisabeth II., eingelagert worden sein.

Anmeldung unter Telefon: 03605/546151 oder per E-Mail:urania@urania-eichsfeld.de.