Schlägerei vor Kneipe - Autos beschädigt

Bad Langensalza/Mühlhausen. Das sind die Polizeimeldungen für den Unstrut-Hainich-Kreis.

Auf Grundstück randaliert

Durch eine Grundstücksbesitzerin aus Mühlhausen wurde der Polizei mitgeteilt, dass unbekannte Täter im Zeitraum vom 04.03. bis 05.03.2022 auf einen Feldgrundstück randaliert haben, welches ihr gehört. So wurden sieben Pflanzengefäße und eine Laterne, welche auf dem Pfosten des Zaunes befestigt waren, heruntergeschlagen. Außerdem wurde ein Zaunfeld mit Gewalt umgestoßen, so dass auch mehrere Zaunpfosten beschädigt wurden. Das Grundstück befindet sich in Mühlhausen, Am Ölgraben. Die Polizei hat den Tatort aufgesucht und die Tatortarbeit durchgeführt. Anzeige wurde aufgenommen.

Beim parken angestoßen

Am Samstagvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Mühlhausen, Am Neuen Ufer. Ein 59-jähriger Fahrer eines Pkw Mazda beabsichtigte auf dem Parkplatz zu parken. Beim rangieren touchierte er den auf der gegenüberliegenden Seite abgeparkten Volkswagen. Es entstand geringer Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Hauswand beschmiert und Autos zerkratzt

Eine weitere Sachbeschädigung wurde durch die Polizei am Samstag, 05.03.2022 in Bad Langensalza, Salzstraße aufgenommen. Dort wurde durch unbekannte Täter eine Hauswand mit silbergrauer Farbe beschmiert. Weiterhin wurden vier, am Straßenrand abgeparkte Pkw mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Anzeigen wurden aufgenommen, Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Langensalza.

Schlägerei vor Kneipe

Sonntagmorgen um 02:30 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz in der Innenstadt von Mühlhausen. Dort soll es in einer Gaststätte zu einer Schlägerei gekommen sein. Der Mitteiler und Geschädigte hatte ein blaues Auge und stand unter Alkoholeinfluß. Dieser gab gegenüber der Polizei an, dass er in der Gaststätte mit fünf Personen "Ärger" hatte. In der weiteren Folge gingen diese dann alle vor die Tür, wo es dann zu wechselseitigen Körperverletzungen kam. Anschließend entfernten sich die fünf Personen in Richtung Untermarkt. Der Mitteiler wurde leicht verletzt. Anzeige wurde aufgenommen und Ermittlungen werden weiterhin geführt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.