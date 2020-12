Schlangen Wartender vor den Apotheken

Wie hier vor einer Apotheke an Mühlhausens Steinweg, so bildeten sich am Dienstag vor einigen Apotheken Schlangen.

Mühlhausen. Händler in Mühlhausens Innenstadt sind mit den Umsätzen an den letzten beiden Tagen vor dem Lockdown recht zufrieden.

Die kostenfreie Abgabe von FFP-2-Masken an Personen, die besonders gefährdet sind, an Corona zu erkranken, begann am Dienstag. Der Zulauf an die Apotheken war groß; stellenweise bildeten sich im Unstrut-Hainich-Kreis längere Schlangen. Während die Apotheken auch in den nächsten Tagen geöffnet bleiben, müssen viele andere Geschäfte schließen. Die Verkäufer dort waren am Montag und Dienstag mit dem Kundenzuspruch zufrieden. Sie hatten teilweise ihre Öffnungszeiten verlängert.