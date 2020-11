Schlitten oder Leiter?

Kinder, zumindest die im Alter meiner Tochter, glauben noch an den Weihnachtsmann.

Eine praktische Sache, denn wenn der Weihnachtsmann die Geschenke bringt, kommen die Kleinen gar nicht erst auf die Idee, das Haus danach zu durchsuchen.

Und dass der alte Mann mit einem Rentier-Schlitten angerauscht kommt und die Geschenke via Schornstein unter den Weihnachtsbaum legt, lässt die Vorfreude auf das Fest noch ein bisschen größer werden.

Seit letztem Jahr allerdings gerate ich in der Vorweihnachtszeit regelmäßig in Erklärungsnot. Auf dem Weg vom Kindergarten nach Hause kommen wir nämlich an einem Balkon vorbei, an dem ein Weihnachtsmann eine Leiter-Lichterkette hinaufsteigt. Sieht hübsch aus, passt aber nicht ins Weihnachtsmann- Bild meiner Tochter.

Wo der Schlitten ist, fragt sie täglich, und warum der für ihre Begriffe etwas zu klein geratene Mann nicht den Schornstein benutzt.

Dass das nur Deko ist und der echte Weihnachtsmann ja gar keine Zeit habe, sich an Balkone zu hängen, stimmt sie nie wirklich zufrieden.

In diesem Jahr ist es noch schlimmer: Denn zwei Balkone weiter hängt seit einer Woche ein Weihnachtsmann in einem Heißluftballon. Jetzt erklären Sie das mal einer Dreijährigen.